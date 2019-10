Nach ihrer jüngsten Schwächephase konnte die Baumot Aktie im Anschluss charttechnisch keine überzeugende Erholungsbewegung bieten. Auf die Abwärtsbewegung von 2,744 Euro auf 1,842 Euro folgte lediglich ein Anstieg auf 2,22 Euro, die am Montag erreicht wurden. In der technischen Analyse zeigt sich dann eine potenziell problematische Entwicklung: Der Aktienkurs der Baumot Group prallte an der hier liegenden charttechnischen ...