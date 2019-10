Aurubis baut munter weiter...

In diesen wenigen Worten ist auch schon das Abwärtsszenario so gut wie beschrieben, ein nachhaltiger Kursrutsch unter 39,86 Euro und damit die Tiefstände aus 2016 würde eben beschriebenes technisches Szenario hervorrufen können. Allerdings kann auch latente Entwarnung gegeben werden, das Aurubis-Papier versucht sich im Bereich seiner mehrjährigen Unterstützungszone bestehend seit 2011 weiterhin an einem Boden und ist jetzt scheinbar damit beschäftigt eine inverse SKS-Formation fürs Erste zu installieren. Diese dürfte dem Wert zunächst etwas Luft verschaffen, mittelfristig allerdings lässt sich noch keine größere Trendwende erkennen. Für ein kleines spekulatives Long-Investment aber durchaus geeignet, längerfristig interessierte Trader müssen sich hingegen noch etwas gedulden.

Große Entscheidungszone

Aurubis hat unbestritten seit seinen Hochs aus Anfang 2016 gut 60 Prozent an Wert eingebüßt. Es wird langsam Zeit für eine Gegenkorrektur, aber erst ein nachhaltiger Sprung über die im Aufbau befindliche Nackenlinie der vorliegenden inversen SKS-Formation seit dem Frühjahr 2019 sowie die Kursmarke von mindestens 45 Euro kann dies bewerkstelligen. In diesem Fall dürfte direktes Aufwärtspotenzial an die Jahreshochs knapp über der Marke von 50 Euro sowie den 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie - fallend) im später selbigen Bereich freigesetzt werden. Als durchzugsstarke Anlage kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MF7ML8 zurückgegriffen werden, die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Strategie beliefe sich bei einem Direktinvestment dann auf bis zu 140 Prozent. Unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von grob 35 Euro dürfte hingegen das bärische Szenario mit ersten Rücksetzern in den Bereich von 31,24 Euro eintreten, darunter sukzessive zurück auf 20 Euro.