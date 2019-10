Der Erfolgslauf der deutschen Autoindustrie hat nach über zehn Jahren Wachstum sein Ende gefunden. Die Rückkehr zum Protektionismus durchtrennt die Lieferketten der global agierenden Produzenten. Gleichzeitig ist der Umstieg auf die Elektromobilität zu finanzieren. Zu guter Letzt drängen noch die potenten US-Technologieriesen mit ihren Konzepten für das Autonome Fahren in den Markt und zwingen BMW & Co zu erhöhten Entwicklungskosten.

Der neue BMW CEO Oliver Zipse reagiert pragmatisch auf diese Herausforderungen, indem ausgewählte Modelle sowohl als Stromer als auch als Verbrenner anbieten wird und somit flexibler auf die Nachfrage reagieren kann. Um das autonome Fahren zu stemmen, werden gar Kooperationen mit den Konkurrenten gesucht.

Als Folge der oben genannten Herausforderungen ist der Aktienkurs schon seit Mitte 2018 auf dem Rückzug und verlor - ausgehend von 90 Euro - 37 Prozent zum partiellen Tief bei 58 Euro (15.8.2019).

Anfang 2019 bis Mitte April bildete der Kurs eine Seitwärtsrange aus, die in Folge nach unten ausbrach. Im darauf folgenden Abwärtsmomentum wurden innerhalb eines Monats 22 Prozent an Wert eingebüßt. Die nächste Phase ist gekennzeichnet durch eine Bodenbildung mit einer starken Unterstützung im Bereich des Doppelbodens am 15. 8. 2019 und am 23.8.2019 bei 58,50 Euro. In der anschließenden Erholung wurde der Widerstand bei 65 Euro dreimal getestet, wobei der darauf folgende Rücksetzer nur mehr mit wenig Volumen bei 61,50 Euro zu stehen kommt. Dies deutet auf eine bullische Entwicklung des Kurses für die nächsten Tage hin. Ein realistisches Kursziel könnte bei 65,50 Euro liegen. Ein weiterer Widerstand liegt darüber bei 67,53 Euro, benötigt aber bei günstigem Umfeld 4 -7 Wochen um diese Marke zu erreichen