American Express - Schwacher Konsum belastet den Bezahldienstleister!

Aktie konsolidiert in Form eines Dreieckes, Bruch jederzeit möglich!

Symbol: AXP ISIN: US0258161092

Rückblick: American Express ist ein weltweit agierender Anbieter von Finanzdienstleistungen mit Sitz in den New York City. Groß geworden ist der Konzern mit der Herausgabe von Kreditkarten, inzwischen wurde die Produktpalette auch auf Bank- und Investmentdienstleistungen sowie Versicherungen ausgeweitet. Die im S&P 500 beinhaltete Aktie kommt auf eine Marktkapitalisierung von derzeit 94 Mrd. USD, musste jedoch seit dem Allzeithoch im Juli 2019 einen Wertverlust von 14 % verkraften. Charttechnisch wurde der langfristige Aufwärtstrend auf Tagesbasis durch einen Abwärtstrend abgelöst. Jüngst verlor der Anteilsschein die wichtige Unterstützung rund um 113-114 USD sowie den MA 200 auf Tagesbasis. Die aktuelle Konsolidierung unter der alten Unterstützung erfolgt in Form von einem ansteigenden Dreieck.