Vom 1. Januar 2019 bis zum 8. Oktober 2019 legte die öffentliche Neuverschuldung um 865,3 Mrd. USD auf 22.839,4 Mrd. USD zu. Damit liegen die USA nach gut drei Quartalen per 2019 bei einer Neuverschuldung von circa 4% des BIP. Das Maß an fiskalischer Stimulanz, das hier vergeben wird, ist massiv und unterstreicht den Mangel an selbsttragenden Kräften in der US-Konjunktur.

Vor diesem Hintergrund sind die Einlassungen der Federal Reserve über die Stabilität der US-Wirtschaft ambitioniert. Ohne die aggressiven Haushaltsdefizite, die in wesentlichen Teilen Subventionscharakter für den Konsum haben (letzte Steuersenkung Trump), stünde das US-BIP Wachstum wo?

Der Blick der Fed, der Politik und der Märkte geht auf quantitative Output-Größen, ohne die quantitativen Input-Größen zu berücksichtigen. Die Input-Größe sagt aber etwas über die Qualität und damit die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Tätigkeit aus. Märkte können das! Analysten untersuchen ob dieser Merkmale Unternehmen oder die Eurozone, aber bei den USA schaut man vornehm weg. „Chapeau!“

Diese Asymmetrie der nicht ausreichend stattfindenden qualitativen Bewertung der USA war eine primäre Ursache für die US-Krise per 2008. „Food for thought!“

Nur spielten die USA 2008 noch eine völlig andere Rolle. Ihr Anteil an der Weltwirtschaft war deutlich höher als heute. Sie haben nicht losgelöst von Verträgen und internationalen Normen Handelskonflikte nach Gutsherrenart vom Zaun gebrochen. Damals waren die aufstrebenden Länder noch abhängiger vom Westen. In den letzten 10 Jahren haben sich dort die Dienstleistungssektoren positiv entwickelt. Damit sind Abhängigkeiten reduziert. Auch hat der Handel zwischen den aufstrebenden Ländern untereinander deutlich an Fahrt gewonnen. Auch das macht diese Länder von dem Westen und den USA unabhängiger. Immer größere Teile ihres Handels wickeln sie unter Ausschluss des USD ab. Die technologische Abhängigkeit vom Westen ist nachhaltig reduziert. Die eigenen Strukturen mit AIIB (Alternative zur Weltbank) und der New Development Bank (Alternative zum IWF) als auch dem internationalen Zahlungssystem CIPS (Alternative zu SWIFT) arbeiten längst.