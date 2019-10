FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag nach seiner Erholung vom Vortag wieder etwas unter Druck geraten. Vor Gesprächen im US-chinesischen Handelsstreit fiel der Leitindex am Ende der ersten Handelsstunde um 0,35 Prozent auf 12 051,43 Punkte. Etwas Hoffnung im Zollstreit hatte dem Dax am Vortag schon einen Anstieg um 1 Prozent beschert, nun gingen Anleger wieder zögerlicher zu Werke.

Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, fiel am Donnerstag sogar um 0,68 Prozent auf 25 125,20 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab derweil auf Augenhöhe mit dem Dax um 0,38 Prozent auf 3449,08 Punkte nach.