Der DAX zog gestern kräftig an, konnte den Widerstandsbereich bei 12.140/12.160 allerdings nicht knacken. Heute startet der Index schwächer in den Handel – was sagt die Charttechnik zur aktuellen Lage?

Ein Blick auf den Stundenchart zeigt, dass der deutsche Leitindex derzeit nach oben bei 12.140/12.160 gedeckelt ist. Gleichzeitig wartet bei rund 11.880/11.850 eine solide Supportzone. In diesem Spannungsfeld kämpfen die Bullen und die Bären nun. Gelingt heute der Ausbruch über den genannten Widerstandsbereich, dürfen die Bullen auf einen Anstieg bis ca. 12.260 rechnen. Ein Fall unter die 11.840 impliziert auf Sicht der nächsten Tage dagegen einen weiteren Kursrutsch bis ca. 11.570. Viel Erfolg bei Ihren Investments wünscht Ihnen

