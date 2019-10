Bohrergebnisse mit 145 g⁄t Gold, 1430 g⁄t Silber und mehr als 500 g⁄t Tellur

Die heute veröffentlichten Bohrergebnisse stammen von der COD-Ader (grün) nahe der Erdoberfläche, die sich in der Nähe von der aktuell stattfindenden Tiefenbohrung an der Stargate Anomalie (rot) befinden.



Vor wenigen Minuten veröffentlichte Ximen Mining Corp. die erste Runde der Bohrergebnisse vom kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramm auf dem Gold Drop Grundstück im Süden von British Columbia, Kanada.



Dieses Bohrprogramm fand an der C.O.D. und Everest Ader nahe der Erdoberfläche statt und es wurden dort bis zum 26. September insgesamt 60 Bohrlöcher abgeschlossen. Heute wurden die Ergebnisse der ersten 10 Löcher bekanntgegeben, wobei 5 Bohrungen hochgradige Vererzung erfolgreich nachweisten, die indizieren, wirtschaftlich abbauwürdig zu sein.



Das 1. Bohrloch traf in einer Tiefe von nur 28,36-28,74 m auf 145 g/t Gold, 1430 g/t Silber und >500 g/t Tellur. Da hier die oberen Nachweisgrenzen von Tellur überstiegen wurden, wird dieser Bohrabschnitt erneut im Labor analysiert, um die exakten Tellur-Gehalte bestimmen zu können.



Da heute nur die Ergebnisse der ersten 10 Bohrlöcher veröffentlicht wurden, kann demnächst mit Laborergebnissen von weiteren 50 Bohrlöchern gerechnet werden.



Darüberhinaus startete vor 1 Woche die Tiefenbohrung auf dem Gold Drop Grundstück, um die sog. Stargate-Anomalie zu testen. Diese Bohrung sollte mittlerweile eine Tiefe von schätzungsweise 200-300 m erreicht haben, sodass es aktuell hochinteressant wird, da ab einer Tiefe von ca. 391 m die Anomalie durchbohrt werden sollte:







Sobald Goldmineralisation in den Bohrkernen gesichtet wird, könnte Ximen eine Pressemitteilung mit Fotos veröffentlichen, sodass schnell klar werden kann, dass ein riesiges Goldsystem entdeckt wurde. Die nächsten Tage und Wochen bleiben also hochspannend. Ein sehr starker Newsflow wird erwartet.



Der vorherige Rockstone Report über die Stargate-Anomalie kann hier eingesehen werden.