Robecos Blick auf Unternehmensanleihen: Anleger sollten etwas Risiko rausnehmen

Sorgen schüren zurzeit die Entwicklung der US-Zinskurve und die Weltkonjunktur. Robecos Anleiheexperten Jamie Stuttard und Sander Bus mahnen daher zur defensiven Positionierung. Speziell im Hochzinsbereich geraten aus Sicht der Experten die Bewertungsmodelle an Grenzen.Nach dem Bärenmarkt im vergangenen Jahr haben sich Unternehmensanleihen in den letzten sechs Monaten vergleichsweise stabil gezeigt. Angesichts des nachlassenden Wirtschaftswachstums ist das ein bemerkenswertes Ergebnis. Seit Ende des letzten Quartals gab es bei Staatsanleihen deutlich größere Kursschwankungen als im Credit-Segment.Es verheißt nichts Gutes, dass es in weiteren Segmenten der US-Zinskurve zu einem inversen Renditeverlauf gekommen ist. Lagen hier in der Vergangenheit die kurzfristigen...