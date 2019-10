Die Korrektur im Cannabis-Sektor will nicht nachlassen. Von temporären Erholungsversuchen und Vorstößen auf der Oberseite einmal abgesehen, dominieren die installierten Abwärtstrends. Die Aktie von GW Pharmaceuticals macht diesbezüglich keine Ausnahme. Der jüngste Erholungsversuch scheiterte zudem an einem wichtigen Widerstand.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 30.09.2019 hieß es u.a. „[…]Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie nach wie vor auf der Suche nach einem Boden. Vom markanten Bewegungshoch nahe der 200 US-Dollar hat sie sich deutlich entfernt. Und auch die wichtige Marke von 180,0 US-Dollar ist aktuell in weite Ferne gerückt. Zuletzt wurden die 200-Tage-Linie sowie die wichtige Unterstützung von 140,0 US-Dollar unterschritten. Aktuell steht der nächste Unterstützungsbereich bei 120,0 US-Dollar im Feuer. Ob dieser halten wird, bleibt abzuwarten. In der aktuellen von Unsicherheit geprägten Gemengelage haben es „Cannabis-Aktien“ schwer, Aufwärtsmomentum zu kreieren. Die Dynamik der Korrektur ist hoch. Insofern könnte es für GW Pharmaceuticals durchaus noch einmal zum Test der Tiefs aus dem Dezember letzten Jahres kommen. Ein Test der Zone 100 / 92 US-Dollar ist nicht ausgeschlossen.“