Kann sich die Qiagen-Aktie nach ihrem Absturz einen Teil der Verluste aufholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne ermöglichen.

Nachdem die Qiagen-Aktie (ISIN: NL0012169213) bereits in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten war, brach der Kurs des Biotechnologieunternehmens wegen einer Gewinnwarnung um 20 Prozent ein. Gestern, am 9.10.19 konnte sich die Aktie auf dem tiefen Niveau vorerst einmal stabilisieren.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der massive Kursrutsch übertrieben war und die Aktie in den nächsten Wochen wieder einen Teil der Verluste aufholen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.