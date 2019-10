Vor gut zwei Jahren, im September 2017, wurde offziell verkündet, dass die DZ Bank und die DVB Bank Mietverträge über 15 Jahre im Luxus-Neubau One Vanderbilt abgeschlossen haben. Nun wurde bekannt, dass Savills für die Flächen Untermieter sucht, so die NYP.

Das Gebäude soll im August 2020 eröffnet werden und die Etagen können nun von den Mietern ausgebaut werden. Ursprünglich wollten beide Banken im One Vanderbilt ihre neuen Hauptquartiere aufschlagen. Diese Pläne wurden offensichtlich aufgegeben, denn Savills sucht Untermieter für die gesamte 26. Etage.

Noch vor zwei Jahren sagte Ralf Weingartner, General Manager der DZ BANK Niederlassung New York: "Wir sind stolz darauf, in das modernste Gebäude in Midtown Manhattan einzuziehen. (...) Wir sind seit Jahrzehnten in New York City ansässig und freuen uns auf die nächsten 40 Jahre an diesem wichtigsten Finanzplatz."

Evan Margolin, Lance Leighton und Brad Wolk von Savills vertraten DZ und DVB Banken bei der Transaktion. Nun bieten Lance Leighton und Evan Margolin die Etage zur Untermiete an.