München (www.aktiencheck.de) - SpVgg Unterhaching-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die im Juli 2019 zu 8,10 Euro emittierten Aktien der SpVgg Unterhaching GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2TR919, WKN: A2TR91, Ticker-Symbol: S6P) schossen zwischenzeitlich auf Kurse von knapp 15 Euro in die Höhe, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung. [ mehr