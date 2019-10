Columbia Threadneedle CIO misstraut momentanen Aktienkursen

Bis Anfang 2019 habe es so ausgesehen, als könnten die USA und China eine Einigung erzielen. „In letzter Zeit deutet jedoch alles darauf hin, dass die Lage im Handelskonflikt festgefahren ist, was eine erhebliche Eintrübung der Konjunkturaussichten bewirken würde“, schreibt Davies. „Die Folge für die Unternehmen wäre ein Rückgang der künftigen Cashflows und Gewinnprognosen mit entsprechend negativer Wirkung auf die Aktienbewertungen.“

Columbia Threadneedle verweist darauf, dass die Einkaufsmanagerindizes als wichtige Konjunkturindikatoren bereits gesunken seien. Eine Erklärung dafür sei die Unsicherheit der Hersteller, die ihre Waren in den USA verkaufen, ob sie Produktionsstätten in China, in Thailand oder sogar in den USA betreiben sollten. Die naheliegende Reaktion sei die Verschiebung von Investitionen in die Produktion. „Wenn die Einkaufsmanagerindizes und die Investitionen lange genug niedrig bleiben, führt dies zwangsläufig zu sinkender Beschäftigung und damit zu einem Rückgang des Konsums“, schreibt Davies mit Blick auf den Konsum als bisherige Stütze der wirtschaftlichen Entwicklung.