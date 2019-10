München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Sanditon Asset Management baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der zooplus AG ab:Die Leerverkäufer von Sanditon Asset Management treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) an. [ mehr