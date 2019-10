Eyemaxx Real Estate trennt sich von ViennaEstate-Anteilen

Eyemaxx Real Estate meldet den Verkauf der Beteiligung an der ViennaEstate Immobilien AG. Das 26-prozentige Anteilspaket habe man vollständig an einen österreichischen Immobilieninvestor veräußert, meldet der Immobilien-Konzern am Donnerstag. „Durch den Verkauf fließt dem Unternehmen ein Netto-Ertrag im hohen einstelligen Mio.-Euro-Bereich zu. Die Kaufpreiszahlung erfolgt in zwei Tranchen - die erste im Dezember 2019, die zweite ...