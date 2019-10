München (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Fällt der Name VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1), denken nicht nur viele Börsianer immer noch an Haushalts- oder Autobatterien. Doch damit hat die börsennotierte VARTA von heute kaum noch etwas zu tun, wie Stefan Siebert in der aktuellen Ausgabe der "AnlegerPlus News" berichtet. [ mehr