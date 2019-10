BITCOIN IM AUFWIND TROTZ ETF-ABLEHUNG

Bitcoin-ETF von Bitwise erneut abgelehnt. BTC-Kurs wieder über 8.500 US-Dollar.

Manchmal reagieren Finanzmärkte auf schlechte Nachrichten mit steigenden Kursen, obwohl logischerweise das Gegenteil der Fall sein sollte. Aktuell trifft dies auf den Bitcoin zu. Trotz der Ablehnung des Bitcoin-ETF-Antrages von Bitwise Asset Management und NYSE Arca durch die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) am gestrigen Mittwoch kann am heutigen Handelstag der Bitcoin um rund 1,2 Prozent zulegen und notiert gegen 17:30 Uhr MESZ bei 8.508 US-Dollar. In einer 112-seitigen Stellungnahme begründete die SEC die Ablehnung, dass der Antrag die Anforderungen zur Verhinderung von betrügerischen und manipulativen Handlungen und Praktiken nicht entspricht. Bitwise ließ daraufhin verlauten, dass sie weiter an der Verbesserung der Sicherheitsvorkehrungen arbeiten, um irgendwann eine Bitcoin-ETF-Genehmigung zu erhalten. Aus charttechnischer Sicht bietet die seit Ende März 2019 gültige Aufwärtstrendlinie bisher eine gute Unterstützung. Wichtig ist nun die Rückeroberung der 9.000 US-Dollar-Marke. Ein Unterschreiten der Tiefs von letzter Woche könnte einen Rückgang bis auf 7.273 US-Dollar auslösen.

