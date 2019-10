Media and Games Invest platziert Anleihe - 5 Millionen Euro Volumen

Media and Games Invest hat im Rahmen der Platzierung einer Anleihe bei institutionellen Investoren einen Emissionserlös von 5 Millionen Euro erzielt. Die Anleihe könne bei Bedarf auf bis zu 25 Millionen Euro aufgestockt werden, teilt das Unternehmen am Donnerstag mit. „Die Anleihe hat einen Zinssatz von 7,00 Prozent p.a., sieht vierteljährliche Zinszahlungen vor und verfügt über eine Laufzeit bis Oktober 2024”, so Media and ...