In der heutigen Zeit ist man des Öfteren überrascht, welche Themen die politische Agenda bestimmen. So war es auch beim Tag der Deutschen Einheit. Beim Festakt am 3. Oktober in Kiel ging es um viele Themen. Selbstverständlich um den Fall der Berliner Mauer, die Grenzöffnung und die Freude der Menschen. Es ging aber auch um

Der Beitrag Was am Tag der Deutschen Einheit fehlte erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Frank Schäffler.