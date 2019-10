MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Deutlichen Gewinnen in Moskau standen Verluste in Warschau gegenüber, während die Kurse in Prag und Budapest nur wenig von der Stelle kamen.

Der Moskauer RTSI-Index schloss 1,02 Prozent höher bei 1330,92 Punkten. Damit folgte nur der russische Markt dem weltweit positiven Trend angesichts der angelaufenen Handelsgespräche zwischen den USA und China.