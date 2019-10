Tesla - kann die Aktie des Elektroauto-Pioniers wieder explodieren?

Rückblick: Vom Juni-Tief bei 180 USD hat sich die Aktie bis 266 USD erholt, es ging fast explosionsartig wieder nach oben. Danach eröffnte die Aktie am 25.07.19 nach schlechten Q2-Zahlen mit einem DOWN-GAP und fiel abermals unter die exponell gleitenden Durchschnitten der Perioden 20 und 50. Die Tesla-Aktie kämpfte sich danach wieder nach oben, enttäuschte trotz Auslieferungsrekord aber die Markterwartungen. Am 03.10.19 folgte das nächste DOWN-GAP.

Meinung: Die Aktie des Elektroauto-Pioniers könnte vor der Präsentation des Tesla Elektro-Pick UP`s im November und vor den Quartalszahlen wieder vermehrt in den Focus der Anleger rücken. Der Elektro-Pick Up soll weniger als 50.000,- USD kosten und als Ford F-150 Konkurrent an den Start gehen. In den USA ist der Ford F-150 PickUp das meistverkaufte Fahrzeug. Rund 800.000 Stück F-150 gehen jährlich an die Kunden und kosten je nach Ausstattung 30.000,- bis 50.000,- USD. Die Aktie notiert aktuell wieder über den exponell gleitenden Durchschnitten der Perioden 50 und 20. Bei 250 USD hat sich ein Widerstandsbereich gebildet. Wenn die Aktie unter dem Widerstand noch 1-2 Tage seitlich korrigieren würde und dann ein Breakout erfolgt, bekämen wir ein gutes Setup in der Tesla-Aktie.

Chart vom 10.10.2019 Kurs: 245,61 USD

Setup: Ein Kaufsignal würde generiert werden, wenn die Tesla-Aktie den Breakout über 250 USD schafft. Den Long-Einstieg könnte man vornehmen, wenn sich Intraday ein Setup in der Aktie des Elektroauto-Konzerns bildet. Der Stopp geht bei aggressiveren Tradern unter die Breakoutkerze. Defensivere Trader könnten der Aktie mehr Raum geben, und den Bereich unter der möglichen Seitwärtskorrektur als Stopp-Level wählen.

Meine Meinung zu Tesla ist BULLISCH

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TSLA