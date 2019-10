In 2018 markierte die Beiersdorf-Aktie innerhalb eines mittelfristigen Aufwärtstrends bei 103,25 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt. Eine latente Seitwärtsphase zwischen den Marken von 85,00 und den Jahreshochs aus 2018 wurde bereits sehr viel früher eingeleitet. Nach einem zwischenzeitlichen Ausverkauf auf 80,60 Euro Ende Februar gelang es im Juni schließlich den Korridor zu verlassen und auf eine Rekordmarke von 117,25 Euro bis September zuzulegen. Der Kursverlauf seit dem Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 stellt aber das eigentliche Problem dar, dieser erinnert ohne Zweifel an eine im Aufbau befindliche und nicht kleine SKS-Formation. Daraus könnten bärische Marktteilnehmer im weiteren Verlauf versuchen Kapital zu schlagen und mittelfristig ein Verkaufssignal zu etablieren.

Vorsicht an 2018´er Hochs

Vorerst müssen sich Investoren noch keine Sorgen machen, allerdings mit einem Rücklauf zurück an die Jahreshochs aus 2018 bei 103,25 Euro rechnen. Möglich wäre im Zuge dessen sogar ein Test von 102,00 Euro, ehe die Aktie des Konsumgüterherstellers wieder zur Oberseite abdreht. Angezählt ist das Wertpapier jedoch, im Bereich der Julihochs und vielleicht sogar Septemberzwischenstände von 109,00 Euro könnten bereits die beiden Schulterniveaus der potenziellen SKS-Formation liegen. Wer auf der Suche nach einem Direktinvestment ist, kann beispielsweise über das Open End Short Zertifikat WKN KA4VJB an einem Rücklauf direkt partizipieren. Allerdings wird das große Verkaufssignal erst unterhalb des EMA 200 (rote Linie) bei aktuell 100,71 Euro (steigend) aktiviert und dürfte in diesem Fall Abgaben auf mindestens 94,60 Euro bereithalten. Um die drohende Formation zu entschärfen, müsste hierfür ein Kurssprung über 110,00 Euro her. Sicherer wäre man allerdings erst oberhalb von 112,00 Euro.