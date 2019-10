Nachdem die Commerzbank Aktie zuletzt die charttechnische Unterstützungszone bei 4,658/4,705 Euro klar bestätigt hat, befindet sich der Aktienkurs aktuell wieder auf dem Weg nach oben. In der Spitze erreichte der MDAX-Wert gestern 4,9925 Euro und ging mit 4,992 Euro (+3,85 Prozent) quasi auf Tageshoch aus dem Handel. Mit den aktuellen Indikationen am Freitagmorgen, die sich an der 5-Euro-Marke bewegen, bestätigt die Aktie der ...