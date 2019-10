Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im August 2019 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 57,9 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 3,4% gegenüber August 2018. [ mehr