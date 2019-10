Seit der Gründung von Adidas 1949 haben die für den Erfolg Verantwortlichen herzeigbares geleistet. So weist der Konzern, der einst in den späten 80 ern von Nike abgehängte wurde, wieder stärkere Wachstumsraten auf, als der Konkurrent aus den USA. Adidas gehört zu den wachstumsstärksten Unternehmen im DAX und hat mit 50 Milliarden Euro Börsenwert sogar die deutschen Autobauer BMW und Daimler überholt. Im vergangenen Jahrzehnt haben sich sowohl die Börsenkapitalisierung wie auch die Dividende verzehnfacht. Dies war nur möglich, weil Adidas konsequent auf die Globalisierungswelle gewettet hat. Es ist nicht verwunderlich, dass die größten Steigerungen in China erreicht wurden, wo die Umsätze 2017 um 30% und 2018 um 25% zulegen konnten. So lässt sich auch die aktuelle Sensibilität in Bezug auf die protektionistischen Tendenzen im globalen Handel erklären.

Der Himmelssturm des Kurses seit Anfang 2019 wurde durch den ausufernden Handelsstreit USA versus China seit Anfang August eingebremst. Als Folge wurde der bis dahin intakte Aufwärtstrend verlassen. Aktuell kann man eine Seitwärtsphase definieren, die unten bei 268,5 Euro und oben bei 287,80 Euro begrenzt ist. Die untere Unterstützung bei 268.50 Euro wurde 5-mal getestet aber nicht durchbrochen. So kann der Kurs hier „abprallen“ und die Marke von 288 Euro ansteuern. Auch ist im Betrachtungszeitraum von 3-4 Wochen eine positive Überraschung im Handelsstreit möglich, was den Kurs weiter stützen sollte.