Wirecards Innovations- und Kapitalmarkttag am Dienstag in New York hat kontroverse Reaktionen an der Börse bei Anlegern und Analysten ausgelöst. Kursziele wurden gesenkt, andere angehoben, der Kurs rauschte erst nach oben, dann nach unten, dann wieder in die Höhe und konnte sich erst gestern wieder einigermaßen stabilisieren. Mit Kursen zwischen 138,60 Euro und 141,65 Euro blieben größere charttechnische Impulse gestern bei der ...