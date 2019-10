Zscaler - Internet Security Konzern strauchelt! Bereits -50 % vom Allzeithoch, trotzdem kein Boden in Sicht!

Breakdown steht kurz bevor!

Symbol: ZS ISIN: US98980G1022

Rückblick: Zscaler ist ein global agierender Cloud-basierter Sicherheitskonzern, welcher Internet Sicherheit, Firewalls, SSL Inspektionen, Antivirus und Useraktivitätsüberwachung in Clouddiensten anbietet. Gegründet vom nachwievor geschäftsführenden CEO Jay Chaudhry, sitzt das Unternehmen in San Jose, Kalifornieren und beschäftigt 1.480 Mitarbeiter. Trotz starken Geschäftszahlen und einem positiven Ausblick musste die Aktie seit dem Allzeithoch im Juli 2019 einen Wertverlust von knapp 50 % hinnehmen. Auch die im September sehr positiven Quartalszahlen konnten diesen Abverkauf nicht stoppen, Anleger reagierten panikartig und ließen den Wert über Nacht um 20 % fallen. Seit der letzten Veröffentlichung hat sich der Aktienkurs nun etwas beruhigt, konsolidiert aber unter dem gleitenden Durchschnitt 20 in Form eines fallenden Dreieckes.