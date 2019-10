Corvus Gold sammelt 23 Mio. Dollar bei Investoren ein!

Der Finanzierungsmarkt im Goldsektor ist für nicht produzierende Unternehmen immer noch schwierig. Doch offenbar gilt dies nicht für alle Gesellschaften. Corvus Gold (1,90 CAD | 1,31 Euro; CA2210131058) konnte nun seine Kapitalerhöhung bereits nach wenigen Tagen erfolgreich abschließen. Insgesamt sammelte das Unternehmen aus Vancouver 23 Mio. kanadische Dollar (CAD) bei Investoren ein. Geplant waren ursprünglich 20 Mio. CAD, wobei der federführenden BMO ein sogenannter Greenshoe in Höhe von 15 Prozent eingeräumt wurde. Diese Mehrzuteilungsoption konnte aufgrund des großen Interesse voll genutzt werden, so dass sich die Kasse von Corvus mit 23 statt 20 Mio. Dollar aufgefüllt hat. Die Aktien wurden wie geplant zu 2 Dollar das Stück platziert, Warrants wurden in diesem Zusammenhang keine ausgegeben.

Neue Ressourcenschätzung

Damit dürfte Corvus ohne Probleme die Weiterentwicklung der Projekte Mother Lode und North Bullfrog in Angriff nehmen können. Das Unternehmen will die Exploration forcieren und dazu auch tiefere Löcher als bisher bohren. Die sind teurer, können nun aber aus der Kasse bezahlt werden. Insbesondere auf Mother Lode hatte die Exploration in den vergangenen 12 Monaten gezeigt, dass die Goldgrade in größeren Tiefen zunehmen. Hinzu kommt, dass man auf den beiden Liegenschaften im Süden Nevadas weitere Bohrziele in Angriff nehmen will.

Spekulationen um Übernahme

Bisher verfügt Corvus Gold über eine Ressource von zusammen 3,6 Mio. Unzen Gold. Es ist damit das größe Goldprojekt im Südwesten der USA, dass keinem Goldproduzenten gehört (mehr hier). In diesem Wert sind allerdings die Bohrergebnisse der vergangenen 12 Monate noch nicht eingearbeitet. Deshalb will Corvus auch eine neue Ressourcenschätzung vorlegen. Interessant ist, dass Großaktionär AngloGold Ashanti, der bisher 19,9 Prozent an Corvus hielt, bei der Kapitalmaßnahme voll mitgezogen hat. Erst vor wenigen Monaten hatte der Konzern eine kleine Finanzierung bei Corvus komplett genommen und dabei 2,60 Dollar je Aktie bezahlt, was bereits damals einem deutlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs entsprach. AngloGold gilt schon lange als möglicher Käufer von Corvus, da man direkt nebenan das Silicon-Projekt entwickelt und zudem plant, die Aktivitäten in Nordamerika auszubauen. Aktuell arbeitet AngloGold daran, seine letzte verbliebene Mine in der Heimat Südafrika zu verkaufen. Angeblich sollen Harmony Gold und Sibanye-Stillwater großes Interesse haben. Am Markt wird damit gerechnet, dass AngloGold nach einem Verkauf seinen Hauptsitz aus Johannesburg nach London oder gar Toronto verlegt. In der kanadischen Metropole hat auch CEO Kevin Dushnisky seinen Wohnsitz. Neben AngloGold kommt auch das Nevada Joint Venture von Barrick Gold und Newmont Goldcorp als ein möglicher Übernehmer in Frage. Auch deshalb dürfte der Analyst Heiko Ihle von H.C. Wainwright zuletzt ein Kursziel von 6,90 CAD für die Corvus-Aktie ausgegeben haben (mehr hier).