Goldaktien uneinheitlich

Magdeburger Landespolitiker und Sicherheitsexperte Rüdiger Erben (SPD) im Hinblick auf den Terroranschlag in Halle: Ihn stört: „dass alle sofort den Begriff des Einzeltäters übernehmen. Ich halte dies deswegen für gefährlich, weil der Begriff „Einzeltäter“ die Taten verharmlost. Er mag alleine geschossen und alleine die Tat geplant haben. Aber das impliziert immer die falsche Vorstellung, er sei ein Verrückter und vor solchen könne man sich nicht schützen. Das sehe ich absolut nicht so“.Kommentar: Erben geht es weniger darum, die Wahrheit herauszufinden, ob es ein Einzeltäter war oder nicht. Es geht ihm darum, den Fall so einzuordnen, wie er ihn sieht. Die Wahrnehmung Erbens, dass in den Medienberichten von einem Einzeltäter gesprochen wird, entspricht nicht (mehr) der Realität. Entsprechend der Erklärung Erbens werden Terroranschläge von islamistischen Attentätern deshalb als Taten von verrückten Einzeltätern beurteilt, weil sie damit verharmlost werden sollen und impliziert werden soll, dass man sich vor solchen nicht schützen kann.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar nach (aktueller Preis 43.685 Euro/kg, Vortag 44.094 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.