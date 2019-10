Nach einer kurzen Konsolidierungsphase drehte die Ballard Power Aktie an einer wichtigen charttechnischen Marke wieder nach oben ab. Der Aktienkurs des kanadischen Brennstoffzellen-Konzerns war nach dem Anstieg auf 5,72 Dollar, erreicht am 16. September, auf bis zu 4,57 Dollar gefallen. Doch Anfang Oktober drehte der Trend wieder nach oben. Mittlerweile hat Ballards Aktienkurs wieder in der Spitze 5,18 Dollar erreicht, prallte hier ...