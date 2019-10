Handelsstreit, Brexit, Rezessionssignale aus der Konjunktur sowie anstehende Quartalsberichte. Gleichzeitig Maßnahmen der EZB. Worauf sollte man jetzt noch schauen? Möglicherweise ist die Charttechnik ein besserer Wegweiser.

Charttechnisch vor einem harten Widerstand

Schauen wir auf den Tageschart, so wird ersichtlich, dass die Erholung nun zwischen 12.100-12.200 Pkt. auf einen harten Widerstand trifft. Auch im Vierstundenchart laufen die wichtigen, gleitenden Durchschnitte in dieser Kurszone zusammen. Für das Fortsetzen der Erholung, die seit letzter Woche besteht, ist nach charttechnischen Kriterien, ein Überwinden dieser Kurszone mindestens auf Tagesschlusskursbasis notwendig.

Zu beachten ist auch, dass der letzte Abwärtsimpuls sehr dynamisch ausfiel. Dies könnte ein Signal in Richtung eines neues größeren Abwärtstrends sein oder zumindest an eine Schwächephase in Form einer stärkeren Konsolidierung, worauf auch die Entwicklung der gleitenden Durchschnitte seit etwa Mitte 2019 hindeutet. Ein Überwinde der oben genannten Widerstandszone wäre in diesem Fall positiv für einen kurzfristigen Aufwärtsimpuls, doch ein Durchmarsch auf neue Trendhochs sollte eventuell nicht erwartet werden.