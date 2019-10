München (www.aktiencheck.de) - Mit Ihrer Bemerkung, die Welt sei in einem "synchronisierten Abschwung", hat es die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva bereits angedeutet: "Der IWF sieht in 90% der Welt einen rückläufigen Wachstumstrend. Wir erwarten daher, dass der Währungsfonds in der kommenden Woche zum fünften Mal in Folge seine weltweite Wachstumsprognose reduziert", ist sich Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, sicher. [ mehr