Langfristig kennt der Bund-Future seit Jahrzehnten nur eine Richtung – nach oben

Schaut man sich die Emissionstätigkeit des deutschen Staates an, ließ sich Mitte August wieder einmal Historisches feststellen: Erstmals wurde eine 30-jährige Bundesanleihe (WKN: 110248) mit negativer Rendite begeben. Für heimische Staatspapiere mit zehnjähriger Restlaufzeit akzeptieren Anleger derzeit Renditen von -0,5% (es waren auch schon knapp -0,8%) und der Euro-Bund-Future notiert trotz leichten Rückgangs im September immer noch nahe seinem Allzeithoch. Zwar ist es weitestgehend unstrittig, dass die Europäische Zentralbank unter ihrer neuen Chefin, Christine Lagarde, ihre expansive Geldpolitik noch geraume Zeit fortsetzen dürfte – doch irgendwo wird der negativen Zinsentwicklung eine natürliche Grenze gesetzt sein. Es scheint deshalb durchaus interessant, sich einmal mit Möglichkeiten auseinanderzusetzen, mit denen sich nicht erst bei einer nachhaltigen Trendwende, sondern bereits bei einer moderaten Gegenbewegung attraktive Erträge erzielen lassen.

Bund-Future als liquidester Basiswert

Die theoretisch einfachste und transparenteste Variante ist der Gang über die Terminböse Eurex. Hier lässt sich ein breites Spektrum an Fixed-Income-Futures sowie Optionen auf diese handeln. Das mit Abstand liquideste Zinsprodukt ist der Euro-Bund-Future. Er bezieht sich auf eine fiktive Schuldverschreibung der Bundesrepublik Deutschland mit einem Coupon von 6% und einer Restlaufzeit von zehn Jahren zum Liefertermin. Dabei setzt der Verkäufer naturgemäß auf fallende Anleihekurse und damit steigende Zinsen, der Käufer auf steigende Kurse und fallende Zinsen. Für den typischen Privatanleger dürften Engagements allerdings bereits an der Kontraktgröße von 100.000 EUR und den damit verbundenen hohen Marginverpflichtungen scheitern. Nur ein Zehntel oder sogar ein Hundertstel dieses Volumens ist es bei den meisten CFD-Brokern, bei denen damit indirekt Anteile an einem Bund-Future-Kontrakt bzw. entsprechende Preisdifferenzen gehandelt werden können.

Short-ETFs und Faktorzertifikate

Jenseits der Eurex oder eines CFD-Brokers ist die Spekulation auf steigende Zinsen unter anderem über entsprechende Short-ETFs möglich. Verliert der Bund-Future innerhalb eines Tages 1% an Wert, steigt der einfache ETF (-1x) um 1% an. Bei Varianten mit Hebel zwei (-2x), wie sie von Lyxor oder ComStage (siehe Tabelle) angeboten werden, sind es 2%. Wer es noch etwas spekulativer haben möchte, kann alternativ auf entsprechende Faktorzertifikate (Shorts) zurückgreifen. Hier sind auch Hebel von -4x (WKN: TD4BFS), -6x (WKN: TD6BFS) oder sogar -10x (WKN: TD00US) möglich. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Hebel selbstverständlich in beide Richtungen wirken und die Volatilität des Bund-Futures ohnehin oft unterschätzt wird.

The trend is your friend

Zum anderen werden Faktorzertifikate sowie die den genannten ETFs zugrunde liegenden Shortindizes am Ende eines jeden Börsentags wieder auf den vorgesehenen Hebel zurückgesetzt. Dadurch ergibt sich bei konstant steigenden und konstant fallenden Preisen quasi ein Zinseszinseffekt. Fällt der Bund-Future beispielsweise an drei aufeinanderfolgenden Tagen von 170 Punkten um jeweils 1,7 Zähler auf 164,9 Punkte, was einem Rückgang von insgesamt 3% entspricht, verteuert sich ein Faktor-4x-Shortzertifikat sogar um 12,36% (1,04*1,0396*1,0392=1,1236). Die Produkte spielen ihre Stärken damit insbesondere in Zeiten mit klaren Trends aus.

Für längere Seitwärtsphasen und bei stark schwankenden Basiswertpreisen weisen sie dagegen strukturelle Nachteile auf. Steigt der Bund-Future zunächst um 2% an, fällt am nächsten Tag jedoch wieder auf das Ausgangsniveau zurück (-1,96%), fällt ein Faktor-4x-Shortzertifikat mit einem Preis von 100 EUR zunächst auf 92 EUR. Am nächsten Tag geht es dann aber nur um viermal 1,96%, also auf 99,21 EUR nach oben. Im umgekehrten Fall wird sich der Zertifikatepreis zunächst auf 108 EUR erhöhen und anschließend auf 99,18 EUR zurückfallen. Umgehen lässt sich diese Problematik durch den Einsatz von Turbo-Optionsscheinen, da sich deren Hebel mit zunehmendem Abstand zwischen Strike-Level und Basiswertpreis kontinuierlich verringert. Dafür besteht die Gefahr eines Knock-outs und des damit verbundenen Totalverlusts des eingesetzten Kapitals.

Kleine, aber sinnvolle Auswahl

Natürlich kann bei der Spekulation auf steigende Zinsen auch auf andere Basiswerte als den Euro-Bund-Future gesetzt werden. So finden sich im Angebot der ETF-Emittenten unter anderem Produkte auf den 10-Year-US-Treasury-Future, den iBoxx EUR Sovereigns Index (Staatsanleihen Eurozone) und den iTraxx Crossover 5 Year Index (50 europäische High-Yields) – jeweils in der Shortvariante.

Hinzu kommen bei Faktorzertifikaten und Turbo-Optionsscheinen neben Boble- und Schatz-Future als weitere Basiswerte z.B. Futures auf fiktive französische (OAT) und italienische (BTP) Staatsanleihen. Verglichen mit anderen Assetklassen fällt das Angebot an Shortprodukten, mit denen sich auf steigende Zinsen setzen lässt, zwar relativ überschaubar aus. Fündig werden können Anleihepessimisten hier aber in jedem Fall.

Autor: Dr. Martin Ahlers

(Quelle: Smart Investor)