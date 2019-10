Das Chaos an den Börsen….

Liebe Leser,

aktuell geht es an den Börsen relativ chaotisch zu. Die Kurse schwanken so stark wie selten, meint man. Sehen wir uns die tatsächliche Entwicklung im VDax an, dem Schwankungsindex für den deutschen Hauptindex. Die Kurse sind auch aktuell noch relativ normal, wird hier sichtbar.

VDax: Alles im grünen Bereich – der 1-Jahres-Vergleich.