Über Monate hinweg bewegte sich die Aktie übergeordnet innerhalb einer stark ausgeprägten Handelsspanne. Während auf der Unterseite die Marke von 115,0 US-Dollar dominierte, versperrte auf der Oberseite der Bereich um 125,0 / 127,0 US-Dollar den Weg. Die Zonen schienen in Stein gemeißelt zu sein.

Aktuell dürfte bei dem einen oder anderen Anleger jedoch Schnappatmung eingesetzt haben, denn die Chevron-Aktie durchbrach die Unterstützung von 115,0 US-Dollar… Die Aktie lief daraufhin die nicht minder wichtige Unterstützung bei 110,0 US-Dollar an und versuchte sich in den letzten Handelstagen vergeblich daran, die 115,0 US-Dollar wieder zurückzuerobern. Eine zügige Rückkehr über die 115,0 US-Dollar wäre jedoch eminent wichtig, um den charttechnischen Schaden in Grenzen zu halten.



Ob das Korrekturpotential mit dem Abtauchen in den Bereich von 110,0 US-Dollar bereits ausgeschöpft ist, bleibt abzuwarten. Die Ölpreise stecken in einer schwierigen Phase und die aktuelle Erholung an den Aktienmärkten ist von der Hoffnung auf eine Einigung im Handelskonflikt zwischen den USA und China getragen. Ob die kommt, ist weiterhin fraglich. Insofern bleiben Zweifel an der Nachhaltigkeit der aktuellen Entwicklung.

Der US-Konzern hat die Veröffentlichung seiner Q3-Daten für den 01.11. angekündigt. Spätestens dann wird das Kursniveau auf den Prüfstand kommen.

Kurzum: Die Aktie ist zuletzt in Bedrängnis geraten. Der Verlust der wichtigen 115er Marke sowie der Umstand, dass sich der Wert nach dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie bereits deutlich von dieser entfernt hat, trüben das Chartbild ein. Eine rasche Rückkehr in die ehemalige Handelsspanne könnte die Situation wieder etwas beruhigen.