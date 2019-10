Bei Rational steht ein Wechsel auf dem Posten des Finanzvorstands an. Der bisherige CFO, Axel Kaufmann, werde das Unternehmen Ende des laufenden Jahres verlassen, kündigt Rational am Freitag an. Der Manager scheide auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand und dem Unternehmen aus, Kaufmann wolle sich neuen beruflichen Aufgaben stellen, heißt es zur Begründung des Personalwechsels.Eine endgültige Nachfolgeregelung ist bisher nicht ...