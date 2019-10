SMC Research stuft die Aktie der PNE AG von „Buy” auf „Hold” ab, nachdem für das Unternehmen ein Übernahmeangabot seitens einer Tochtergesellschaft von Morgan Stanley angekündigt wurde. Diese will 4,00 Euro je PNE Aktie zahlen, was dem Kursziel der Experten für den Windenergietitel entspricht. Der angebotene Preis wird von den Analysten als fair erachtet. An der Börse wird der Anteilschein derzeit bei 3,99 Euro ...