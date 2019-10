Ölpreise legen deutlich zu - Fortschritte im Handelsstreit

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag gestützt durch Fortschritte im Handelsstreit gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) 60,47 US-Dollar. Das waren 1,36 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für Rohöl der Sorte aus der Nordsee stieg um 1,07 Dollar auf 54,60 Dollar.

Bewegung im Handelsstreit zwischen den USA und China beflügelte die Ölpreise. US-Präsident Donald Trump hatte sich bereits am Vorabend positiv über den Verlauf der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China geäußert. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte Trump.