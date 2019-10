MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die weltweit euphorische Börsenstimmung hat am Freitag auch die Aktienkurse in Osteuropa beflügelt. Als Treibstoff erwiesen sich die gestiegene Zuversicht in eine Lösung des US-chinesischen Handelskonflikts sowie Fortschritte in den Brexit-Gesprächen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU).

Einzig der Moskauer RTSI-Index zollte seiner zuletzt vergleichsweise guten Entwicklung Tribut: Er schloss 0,10 Prozent tiefer bei 1329,63 Punkten.