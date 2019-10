Wie mache ich das jetzt? Soll ich mir schon wieder einen Shitstorm einhandeln, weil ich Trump für ein Verhängnis halte, was er in dieser Woche nachhaltig bestätigt hat? I. Die Weltmacht USA wird per Twitter regiert. Die Sätze sind so kurz wie die Gedanken des Präsidenten. In dieser Woche hat er die Kurden verraten, die

Der Beitrag Publikumsbeschimpfung erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.