Der Handel an den Finanzmärkten verlief zunächst ruhig und unspektakulär. Am Donnerstag waren dann im Tagesverlauf stärkere Kursbewegungen zu beobachten. Die wieder aufgenommenen und von US-Präsident Donald Trump als positiv eingeschätzten Handelsgespräche mit China lockten die Anleger an die Aktienmärkte. Gleichzeitig beflügelten Spekulationen auf einen baldigen „Deal“ im Brexit-Verfahren. Der britische Premier Boris Johnson und der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hatten nach einem Treffen Hoffnung auf eine baldige Lösung signalisiert. Die Aktienmärkte reagierten positiv. An den Staatsanleihemärkten machte sich die gestiegene Risikoneigung im Umkehrschluss mit Kursverlusten bei den als sicher geltenden Bundesanleihen bemerkbar. Dort zogen die Renditen an.

Mit Blick auf die Konjunkturdaten stand in der Berichtswoche die deutsche Wirtschaft im Blickpunkt. Sowohl Industrieproduktion als auch Auftragseingang waren im August wenig überzeugend. Dies traf auch für die Exporte zu, die unerwartet deutlich einbrachen. So war beispielsweise im Vergleich zum August des Vorjahres exportseitig ein Minus von 3,9 Prozent zu verzeichnen. Mit diesen jüngsten Daten setzte sich der abwärts gerichtete Trend in Deutschlands Wirtschaft weiter fort.

Fed kauft wieder Papiere an, Notenbank-Gremien uneins

Die in der Berichtswoche veröffentlichten Notenbankprotokolle der jüngsten Sitzungen von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Fed brachten kaum neue Erkenntnisgewinne. Im Protokoll der EZB wurde nochmals die Spaltung im Rat hinsichtlich der geldpolitischen Maßnahmen deutlich. Die Uneinigkeit im EZB-Rat war zuletzt ein größeres Thema in der Presse und wurde durch das Protokoll noch einmal bestätigt. Vor allem stand die neuerliche Auflegung des Anleiheankaufprogramms in der Kritik, was auch in die Öffentlichkeit getragen wurde. Letztlich wurden die jüngsten geldpolitischen Maßnahmen aber von der Mehrheit der EZB- Ratsmitglieder getragen.

Die US-Notenbank Fed will laut ihrem Vorsitzenden Jerome Powell wieder Staatsanleihen ankaufen. Zur Beruhigung des Geldmarktes, dort waren kürzlich die Kurzfristzinsen markant nach oben geschossen, wird die Fed kurzlaufende Staatsanleihen von Banken und Investoren ankaufen. Dies wird aber unabhängig von der aktuellen geldpolitischen Linie erfolgen. Diesbezüglich steht die Fed aber ebenfalls bereit, um bei einer weiteren Eintrübung der Wirtschaft entsprechend notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Da die Zentralbank geldpolitisch verstärkt datenabhängig agieren wird, preist der Markt entgegen früherer Erwartungen mittlerweile eine weitere Zinssenkung im noch laufenden Jahr ein. Diese dürfte wahrscheinlich im Dezember erfolgen.