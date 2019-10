Terror gegen Juden: Wie die DDR Israel bekämpfte

Das Neue Deutschland würdigte die Visite auf der ersten Seite: PLO-Chef Jassir Arafat, so berichtete das Zentralorgan der SED am 8. August 1974, habe palästinensische Kinder in der „Pionierrepublik“ am Werbellinsee besucht. Thälmannpioniere aus allen DDR-Bezirken hätten dem Mann, der sein politisches Leben der Vernichtung Israels widmete, einen „herzlichen Empfang“ bereitet. Kein anderes Land Europas

Ein Beitrag von Hubertus Knabe.