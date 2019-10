Mit Fixkupon-Express-Zertifikaten auf die Adidas- die Continental und die Lufthansa-Aktie können Anleger in maximal 2,5 Jahren bei bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der Aktien Jahresbruttorenditen von 4,70 bis 7,80 Prozent erzielen.

Für Anleger, die in der mit einiger Sicherheit noch länger andauernden Tiefzinsphase zu wahrnehmbaren Renditen gelangen wollen, führt nach wie vor kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Wie die massiven Kursschwankungen der Aktienmärkte der vergangenen Monate verdeutlichen, ist die direkte Investition in eine oder mehrere Aktien oder in einen Index naturgemäß mit Kurschancen aber auch Kursrisiken verbunden. Wer diese Risiken reduzieren möchte, aber dennoch zu überproportional hohen Renditen gelangen möchte, könnte eine Investition in Express-Zertifikate mit Fixkupons in Erwägung ziehen.

Derzeit bietet die UBS Express-Zertifikate mit fixen Kupons auf die DAX-Werte Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0), Continental (ISIN: DE0005439004) und Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125) mit 40-prozentigen Sicherheitspuffern zur Zeichnung an. Während das Zertifikat auf die Adidas-Aktie (ISIN: DE000UBS7941) eine Jahresbruttoertrag von 4,70 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die Deutsche Lufthansa-Aktie (ISIN: DE000UBS7982) sogar eine Jahresbruttorendite von 7,80 Prozent in Aussicht. Am Beispiel des Zertifikates auf die Continental-Aktie (ISIN: DE000UBS7958) soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.