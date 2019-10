Die Alphabet-Aktie konnte sich am Freitag zunächst weiter von der 50-Tagelinie absetzten und in der Spitze bis auf 1.228.75 US-Dollar ansteigen. Bedenklich muss die Bullen allerdings das stimmen, was nach diesem Hoch geschah. Der Kurs der Aktie fiel wieder zurück und notierte zum Handelsende mit 1.215,71 US-Dollar nicht nur unterhalb des Tageshochs, sondern auch unterhalb des Eröffnungskurses vom Freitag.

