Silber-ETF (SLV) in markanter Dreiecksformation. Breakout?

Charttechnisch sieht die Formation sehr bullisch aus. Der ETF-könnte in den nächsten Tage auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte zurückkehren und aus einer markanten Dreiecksformation ausbrechen.

Der Edemetall-ETF könnte in Kürze nach oben schießen. Swingtrade mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis

Symbol: SLV ISIN: US46428Q1094

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Das Edelmetall hatte in den vergangenen 6 Monaten mit einem Plus von rund 17,4 Prozent einen guten Lauf. Nach dem Hoch am 4. September trat eine deutliche Konsolidierung ein. Mittlerweile hat sich der Kurs erholt.