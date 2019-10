Die Weizenpreise haben am Freitag weiter angezogen und sich nun in den Bereich der Zwischenhochs aus Juli dieses Jahres aufwärts begeben. Dabei beherrscht ein seit Anfang September bestehender Aufwärtstrend das Kursgeschehen innerhalb einer groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 440,00 und 538,00 US-Cent. Als Grund für den jüngsten Preisanstieg werden bevorstehende Schneestürme in den Anbaugebieten des mittleren Westens der USA gesehen und könnten die Erntearbeiten vorübergehend zum Stillstand bringen. Darüber hinaus hat der Markt die verspätete Aussaat und den damit einhergehenden Rückstand bei der Pflanzenentwicklung lange Zeit ausgeblendet. Das könnte die Ertragsschätzungen der USDA und anderer Marktbeobachter durchaus noch deutlich unterbieten und damit größere Preissteigerungen bei Mais und Weizen hervorrufen.

Aus technischer Sicht wurde mit dem Kurssprung über 500,00 US-Cent seitens der bullischen Marktteilnehmer ein weiterer Meilenstein abgearbeitet und sogleich ein frisches Folgekaufsignal in Richtung 531,50 US-Cent aktiviert. Darüber könnte sich der Weizenpreis in den Widerstandsbereich von grob 540,00 US-Cent weiter ausbreiten, an den Junihochs von 558 US-Cent dürfte vorerst aber Schluss mit steigenden Notierungen sein. Für diesen Abschnitt können Investoren über ein Direktinvestment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VF5R1E sehr gewinnbringend partizipieren und am Ende eine Rendite von 40 Prozent einstreichen. Solange die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 486,13 und 488,96 US-Cent als Unterstützung wahrgenommen werden, sind die Abwärtsrisiken vergleichsweise gering einzuschätzen. Ein Bruch dieser Unterstützungszone würde aber schnell wieder Verkäufer auf den Plan rufen und Abgaben zunächst auf das Niveau von 476,25 US-Cent hervorrufen können. Darunter müssten sich Händler auf weitere Preisnachlässe sogar auf 460,00 und im schlimmsten Fall sogar an die Septembertiefs von 443,50 US-Cent einstellen.