Unbestritten herrscht in dem Wertpapier von RIB Software seit Ende 2018 ein intakter Aufwärtstrend, der sich vom Unterstützungsniveau um 8,00 Euro bis in den Bereich von 22,00 Euro erstreckt. Damit hat die Aktie aber zugleich ein markantes Widerstandsniveau aus Mitte letzten Jahres erreicht und kommt dann dieser Stelle seit Wochen nicht mehr weiter. Erneute Anläufe seitens der Käufer werden schnell wieder abgewürgt, das Resultat ist ein drohendes Dreifachhoch in diesem Bereich. Long positionierte Investoren sollten nun sehr vorsichtig vorgehen und ihre Positionen sehr viel enger absichern. Für ein Folgekaufsignal in den Bereich von 23,40 Euro muss die markante Hürde um 22,00 Euro aber erst noch geknackt werden, anderenfalls droht eine ausgewachsene Korrekturbewegung und dürfte den Markt somit etwas bereinigen.