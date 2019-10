Nachdem die Grenke Aktie am Freitag auf Tageshoch mit 81,45 Euro aus dem Handel an der Frankfurter Börse gegangen war, zeigt sich heute Morgen eine etwas leichtere Tendenz. Aktuelle Indikationen für die Grenke Aktie notieren am Montagmorgen bei 80,85/81,35 Euro. Charttechnisch aber liegt der Aktienkurs des Fintech-Unternehmens aus Baden-Baden weiter in einem interessanten Gebiet. Der Blick auf den Kursverlauf zeigt, dass eine ...