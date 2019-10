FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Gewinnen vom Freitag hat der deutsche Aktienmarkt einen holprigen Wochenstart hingelegt. Ungeachtet einiger positiver Signale seien die Entwicklungen im US-chinesischen Handelskonflikt und beim Thema Brexit weiterhin unklar, sagte ein Händler. Deshalb gingen manche Anleger auf Tauchstation, andere nähmen Gewinne mit.

Der Dax büßte in den Anfangsminuten 0,40 Prozent auf 12 461,64 Punkte ein. Am Freitag war der Leitindex um fast 3 Prozent und erstmals seit Juli wieder über die Marke von 12 500 Punkten gestiegen. Der MDax , der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, sank am Montagmorgen um 0,30 Prozent auf 25 551,37 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,45 Prozent auf 3553,93 Zähler./edh/mis